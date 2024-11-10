Общество

«Единая Россия» поможет ветеранам СВО с трудоустройством

Выработка мер по поддержке ветеранов спецоперации, в том числе предоставление возможностей для трудоустройства, является одной из приоритетных задач «Единой России», подчеркнула зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина на Межрегиональных сборах Ассоциации ветеранов СВО в Саранске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«По партпроектам «Моя карьера с Единой Россией» и «Российское село» при участии Российского союза сельской молодёжи и Ассоциации ветеранов СВО реализуется кадровый проект «Земля добра». Специалисты и представители партии информируют ветеранов о вакансиях с высокой зарплатой для их дальнейшей переподготовки и трудоустройства. Также мы сопровождаем тех, кто хочет создать свой агробизнес», - рассказала Юлия Оглоблина.

В сборах приняли участие около 150 человек – ветераны специальной военной операции из 15 регионов, активисты Российского союза сельской молодёжи, представители органов законодательной и исполнительной власти, институтов развития и агробизнеса. Они познакомились с современным уровнем развития аграрного производства и инфраструктуры села на примере ведущих предприятий АПК Мордовии.

«Такие мероприятия дают возможность ветеранам СВО поделиться своим опытом друг с другом. Многие из них ранее работали в АПК, кто-то уже открыл собственный бизнес. На этой площадке создаётся новое сообщество единомышленников, которые смогут оказать поддержку друг другу и развивать направление в своих регионах», - отметила Юлия Оглоблина.

Парламентарий подчеркнула, что такой формат работы в дальнейшем будет масштабирован на другие субъекты РФ.

В свою очередь сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор РФ от Псковской области, генерал-майор ВДВ Алексей Наумец отметил, что задача Ассоциации - представление интересов и отстаивание прав ветеранов спецоперации. В том числе, трудоустройство военнослужащих, завершивших службу в зоне СВО.

«Нам важно, чтобы по прибытию они могли найти достойную работу с достойной заработной платой. На федеральном, региональном и местном уровнях все включены в эту работу», - заявил он.

На сборах также состоялась экспертная сессия «Возможности трудоустройства в АПК» с участием представителей Минсельхоза РФ, предприятий АПК, Россельхозбанка. На ней организовали презентацию местных компаний, мер государственной поддержки и аграрных образовательных организаций.