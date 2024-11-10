Общество

Самыми необычными грузами в РФ стали скелеты динозавров и семена томатов

Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы в Россию в четвертом квартале, рассказали в ГК «ЕТЕ» (международный экспедитор и официальный таможенный представитель).

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«Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100 граммового конверта посевного материала оценивалась в 500 тысяч евро. Больше этой суммы составила цена скелетов динозавров. Сложность доставки груза стоимостью 5 млн долларов заключалась в необходимости перевезти очень хрупкий и в то же время внушительный по размерам скелет из Европы в Россию», - рассказали в компании.

Экспедитор также выделил самые хрупкие изделия, которые были доставлены из Европы в Россию, пишет РИА Новости. Таким грузом стали люстра и хрустальное панно из Чехии для отеля Ritz Carlton, состоящие из 1 600 фрагментов весом чуть более тонны.

«Согласно данным компании, за январь-сентябрь спрос на перевозку негабаритных, специфических грузов вырос на 10-15%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года», - пояснила руководитель направления fashion-логистики ГК «ETE» Ангелина Овечкина, чьи слова приводятся пресс-службой.

Компания ЕTE занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы, а также осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.