Общество

Псковичка полгода не могла забрать выигранный миллион рублей

После победы в лотерее псковичка полгода не могла добраться до Москвы, чтобы забрать свой выигрыш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

Фото: «Национальная лотерея»

Вероника из Пскова стала одной из 453 счастливчиков, выигравших по 1 миллиону рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион».

«Я до этого никогда не играла в лотереи. Увидела на Ozon лотерейный билет и подумала, дай-ка 100 рублей потрачу, не убудет. И вот так сложилось, что выиграла миллион. Даже не поверила!» — рассказывала победительница.

Однако судьба распорядилась иначе: полгода Вероника не могла забрать свой выигрыш из-за занятости домашними делами и воспитанием троих детей. Но, отложив все дела, она лично обратилась за выигрышем и убедилась, что это правда.

Теперь Вероника планирует потратить свой миллион на здоровье и образование детей. Она считает, что это будет лучшим вложением в будущее своей семьи.