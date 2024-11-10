Общество

В Госдуме предложили сократить шестидневную рабочую неделю в декабре

В Госдуме предложили сократить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом, отменив рабочую субботу 28 декабря.

Автор инициативы - депутат Госдумы Станислав Наумов - считает, что это позволит семьям с детьми раньше отправиться в путешествия по стране. Он также предложил передать региональным властям право выбирать, будет ли 28 декабря рабочим или праздничным днем, пишет «Московский комсомолец».

Новогодние праздники продлятся 11 дней, а 28 декабря 2024 года по производственному календарю является рабочим днем из-за переноса с 30 декабря.