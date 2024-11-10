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Общество

Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах

12.11.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств. После первой попытки обмана, которая часто заканчивается неудачей, они стали перезванивать жертве под видом сотрудников госструктур. Подтверждая, что ранее собеседнику звонили мошенники, они запрашивают персональный код под предлогом восстановления доступа к учетной записи.

Злоумышленники звонят по телефону с неизвестного номера. Представляясь сотрудниками госструктур, они сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление — электронный или почтовый. Когда жертва соглашается на получение уведомления, мошенники просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от государственных порталов с текстом «код восстановления доступа» к учетной записи. Большинство людей на этом этапе завершает разговор, заподозрив подвох.

Однако через несколько минут мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками тех же порталов. Они убеждают собеседника, что ранее ему звонили злоумышленники, сообщают, что теперь его учетная запись взломана, и необходимо срочно предпринять меры для ее защиты – сообщить код из SMS для восстановления доступа. В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана.

«Сейчас мы наблюдаем активный рост числа атак в гибридном формате — когда мошенники совмещают методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей. По нашим данным, такие звонки составляют уже 30% от общего числа атак. Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными. Взлом аккаунта на госсервисах может привести к серьезным последствиям: потере личных данных, доступу к банковским приложениям и в конечном итоге к выводу денег со счетов. Чтобы защититься, важно не сообщать коды из SMS и личные данные незнакомцам, использовать определитель номера и сохранять бдительность при получении подозрительных звонков», — отметил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В этом году около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией. Согласно результатам опроса ВТБ, более 70% россиян установили сервис определителя номера для защиты от телефонных мошенников. При этом каждый пятый респондент верит, что этот инструмент может оградить от нежелательных звонков.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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