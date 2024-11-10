Общество

Теплая осень отсрочила ажиотаж вокруг покупки новогодних украшений

Только в начале ноября жители России стали активно покупать елочные игрушки и иную новогоднюю атрибутику, заявили представители маркетплейсов и аналитики.

Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» считают, что каждый год сезон активных продаж новогоднего декора зависит от наступления заморозков и первого снега.

«В этом году, ввиду отсутствия снега и более теплой осени, закономерно объем покупок ниже. Ввиду отложенного спроса, оживление рынка началось лишь в ноябре», — полагают эксперты компании «Платформа ОФД».

Кроме этого, по данным «Яндекс Маркета», с начала октября количество заказов на новогодние товары выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что о таких заказах в этом году покупатели задумываются заранее, а поводом к покупкам становится сезон распродаж, отметили в компании.

В России Новый год у многих ассоциируется с зимней погодой и при появлении первых морозов и снега люди вспоминают о празднике и начинают к нему готовиться, пояснила доцент Базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

«Новый год является самым любимым праздником в России, люди любят его за особой антураж зимнего праздника, за возможность отдохнуть в зимнее время года, навестить друзей. И при помощи покупки игрушек люди эмоционально приближают наступление праздника», — приводят слова Казанцевой «Известия».

Активное проявление интереса к новогодним украшениям говорит о том, что людям хочется праздника, считает и нейропсихолог Наталья Наумова.