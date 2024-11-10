Общество

100-летний юбилей отмечает ветеран труда в Опочке

100-летний юбилей отмечает 12 ноября жительница Опочки, ветеран труда Александра Петрова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото: Telegram-канал главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина

Александра Петрова почти 40 лет трудилась в почтовом отделении города Опочки, где её вклад был отмечен медалью «Ветеран труда» – знаком признательности за годы самоотверженного служения обществу.

Несмотря на солидный возраст, Александра Петрова по-прежнему полна энергии и ведёт активную жизнь. Она живёт одна, но успешно справляется со всеми домашними делами: ухаживает за огородом, поддерживает порядок в доме и всегда рада помочь добрым словом, отметил глава муниципалитета.

«От всей души поздравляю Александру Ивановну с днём рождения! Желаю крепкого здоровья и долголетия. Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом, любовью и заботой близких людей», – добавил Юрий Ильин.