Общество

Воинское захоронение погибших в ходе спецоперации создадут в Пушкинских Горах

Администрация городского поселения «Пушкиногорье» 11 ноября утвердила порядок создания и содержания воинского захоронения, расположенного на территории поселения на «Всесвятском» гражданском кладбище. Порядок разработан с целью формирования единого подхода к увековечиванию памяти погибших в ходе проведения специальной военной операции. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно постановлению, на воинском захоронении будут погребены люди, погибшие или умершие от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных в ходе выполнения боевых задач. Решение о погребении принимается на основании письменного заявления родственников или иных уполномоченных лиц.

Размеры памятника включают стелу из черного гранита высотой 1200 мм и шириной 600 мм, тумбу из черного гранита размером 700 мм х 200 мм х 150 мм, а также цветники из черного гранита длиной 1200 и 600 мм. На стелу наносятся изображения умершего, его фамилия, имя, отчество, дата рождения и дата смерти. Также допускается изображение наград, полученных погибшим.

На индивидуальных местах захоронения запрещено высаживать деревья, кусты, цветы, устанавливать ограды и другие сооружения. Памятник, установленный в нарушение требований, подлежит демонтажу в течение 30 дней.

Содержать воинское захоронение будут за счёт средств бюджета поселения «Пушкиногорье».