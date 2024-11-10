Общество

На границе в Псковской области ветеринарный контроль прошли более 7 тысяч кроликов

С начала года на территории Псковской области должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведён ветеринарный контроль 7560 кроликов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: Россельхознадзор

Четыре партии животных пушной породы следовали из Венгрии в Республику Татарстан с целью содержания и выращивания. В ходе проведения контроля государственными инспекторами ведомства было установлено, что все животные здоровы, а документы и условия их транспортировки соответствовали всем нормативным ветеринарным требованиям страны-импортёра.

После завершения процедуры ветеринарного контроля кролики отправились в адреса получателей.