Общество

В России на 30% вырос спрос на SMM-специалистов — исследование

Согласно данным Авито Услуг, в России активно развивается малое предпринимательство, и вместе с этим растет интерес предпринимателей к услугам специалистов по продвижению товаров и услуг в социальных сетях и интернете, по работе с блогерами и email-маркетингу.

Российский бизнес активно развивает SMM-направление — для многих предпринимателей это основной канал коммуникации с аудиторией и способ для повышения ее лояльности, увеличения трафика на сайт и получения лидов. В октябре услуги SMM-специалистов стали популярнее у заказчиков на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от SMM-менеджеров на платформе Авито Услуги за год увеличилось на 14%. Значительно вырос спрос на специалистов по настройке и запуску таргетированной рекламы — это один из самых эффективных инструментов для привлечения клиентов.

Предприниматели активно развивают сотрудничество с блогерами, потому что больше половины россиян склонны доверять рекомендациям инфлюенсеров. Соответственно, работа с «личными брендами» становится все более популярной маркетинговой стратегией у отечественного бизнеса, а спрос на менеджеров по работе с блогерами растет — за год интерес к их услугам в России увеличился на 653%, сообщили в пресс-службе Авито Услуг.

Один из самых эффективных инструментов продвижения в социальных сетях — короткие видео. По статистике, такой контент получает примерно на четверть больше просмотров, чем обычные видео и посты, стабильно приносит аккаунтам бизнеса подписчиков и заявки, позволяет увеличить охваты без бюджета. Интерес к услугам фрилансеров, которые умеют писать сценарии, снимать и монтировать вирусные видео, растет. За год спрос на создание такого контента увеличился на 88%, а предложение от рилсмейкеров — на 131%.

На привлечение трафика на сайт и на рост продаж хорошо работает контент-маркетинг. В октябре предприниматели стали на 1185% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаться к специалистам, которые помогают развивать в компаниях это направление, разрабатывают контент-стратегии и берут на себя подготовку маркетинговых материалов.