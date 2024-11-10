Общество

Россияне стали больше тратить на своих детей - исследование

Порядка 85% россиян увеличили траты на образование своих детей в 2024 году, причем большая половина (54%) отметила двукратный рост расходов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования образовательной компании MAXIMUM Education и образовательно-просветительского пространства «Дом полимеров» на ВДНХ.

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«В 2024 году подавляющее большинство россиян (85%) увеличили траты на образование своих детей. Больше половины респондентов (54%) отмечают двукратный рост расходов, а каждый третий родитель (31%) стал тратить на 10-20% больше, чем год назад. Интересно, что 11% ответивших не изменили свои расходы на образование, а 5% даже удалось их сократить», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо русского языка и математики, самыми популярными предметами для подготовки к экзаменам стали обществознание (16%), информатика (11%), физика (9%) и химия (7%).

На будущее образование ребенка откладывают деньги 54% опрошенных, большинство (18%) - по 5 тыс. рублей ежемесячно. От 5 тыс. рублей до 10 тысяч рублей откладывают 12% россиян, от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей - 9%. Более 20 тысяч рублей в месяц на будущее образование детей откладывают 4% респондентов, пишет ТАСС.

63% россиян примерно представляют себе будущую профессию своего ребенка, а каждый пятый (19%) уже просчитал траекторию обучения и выбрал соответствующий вуз. Будущую профессию вместе с ребенком планируют обсуждать 32% респондентов. Согласно исследованию, порядка 39% школьников хотят связать свое будущее с технической сферой, 24% - с гуманитарным направлением, 16% - с естественнонаучным, а 11% - с творческим. При этом родители подростков хотят, чтобы их дети работали в сфере IT (13%), образования (10%), медицины (8%), юриспруденции (6%).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2024 года.