Общество

Бывшему сотруднику детсада в Пскове помогли получить компенсацию

Государственная инспекция труда в Псковской области защитила права работника, который уволился из детского сада №32 «Чебурашка» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.

Работник обратился с жалобой на неполный расчёт при увольнении. Инспекция проверила информацию и обязала работодателя выплатить оставшуюся сумму и компенсацию за задержку. Также работнику выплатили пособие за три дня временной нетрудоспособности.

Работодатель получил предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.