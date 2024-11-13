Общество

В РФ к 2030 году модернизируют около 300 центров карьеры при вузах

Порядка 300 центров карьеры на базе университетов планируется модернизировать к 2030 году, они должны охватить практически половину российских студентов. Об этом сообщил директор департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Виталий Гришкин.

«В настоящий момент в университетах с контингентом более 2 тыс. человек существует 162 центра карьеры. Задача, которую мы себе ставим к 30-му году, это порядка 300 центров карьеры наполнить содержанием, привести их все к единому стилю. Будет как франшиза - единый стиль работы в каждом центре по единой технологии, с доступом в общую базу работодателей и с охватом практически половины студентов нашей страны, это около 2 млн человек», - сказал он на секции VII Профессорского форума.

Сейчас, по его словам, каждый центр карьеры в университете развивается по-разному. Где региональные университеты по уровню пониже, там центрам карьеры уделяется вниманию меньше. Также меньше и крупных компаний на рынке в регионах. Поэтому сейчас стоит задача переосмыслить работу центров карьеры, заметил Гришкин. «Мы включили в национальный проект "Кадры", федпроект "Образование для рынка труда" блок, связанный с работой центров карьеры», - отметил он.

Согласно представленной директором департамента презентации в федеральный проект «Образование для рынка труда» входит в том числе создание рейтинга образовательных организаций по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников, а также создание системы маршрутизации молодых людей от выпускного класса до первого работодателя, помощь в трудоустройстве по специальности еще в процессе обучения, пишет ТАСС.