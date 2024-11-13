Общество

Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту, чтобы выехать за границу

В отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов была зарегистрирована задолженность по кредиту в 110 тысяч рублей, погасить ее удалось только после мер принудительного исполнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП РФ по Псковской области.

Судебный пристав сообщил должнику о начале исполнительного производства и предупредил о последствиях за неуплату, включая возможность уголовной ответственности.

Должник не успел погасить долг в установленный срок, и пристав применил меры принудительного взыскания, в том числе временное ограничение на выезд за границу.

На днях мужчина пришёл в отделение и оплатил задолженность, чтобы снять ограничение. Он подтвердил это чеком и пояснил, что ему нужно было выехать за границу по работе.

Ограничение на выезд снято, исполнительное производство завершено.