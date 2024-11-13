Общество

Сколько россиян работают по профессии мечты, рассказали аналитики

Почти 70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве, а более 60% хотя бы раз разочаровывались в ней, подсчитали специалисты HR-холдинга Ventra.

«Абсолютное большинство респондентов (69,7%) не работают по профессии, о которой мечтали в детстве. Свыше половины россиян (53,6%) хотя бы раз в жизни разочаровывались в своей профессии, а каждый десятый хочет сменить сферу деятельности», - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 262 работающих россиянина старше 18 лет из городов-миллионников, учитывался множественный выбор вариантов ответа, пишет РИА Новости.

При этом почти половина респондентов ощущает полную стабильность в своей работе, а треть раньше чувствовала себя стабильнее. Тогда как каждый пятый и вовсе считает свое положение ненадежным.

Более 40% россиян затрудняются ответить на вопрос о востребованности их профессии в перспективе 5 лет. При этом около 23% респондентов уверены, что им всегда найдется работа. Еще 22% полагают, что работу будет найти сложнее из-за увеличения конкуренции в их сфере.

Однако у большинства опрошенных есть друзья на работе. Чаще всего россияне общаются с коллегами именно в рамках рабочих вопросов, а почти треть дружат и вне работы. При этом те, кто работает в гибридном формате, реже заводят друзей.