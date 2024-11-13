Общество

Это важно для безопасности — Борис Елкин о дворах без машин

Безопасность жильцов и их детей стоит во главе принятой на очередной сессии Псковской городской Думы реформы о новых требованиях к проектированию многоквартирных домов и придомовых территорий. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Эхо города» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Эти изменения касаются того, что мы систематизируем работу застройщиков на территории Пскова, выдвигаем им общие требования, которые понятны для всех участников процесса. Это не значит, что все дворы будут без машин. Это значит, что должна быть территория придомовая, где будет установлена, допустим, детская площадка, по нормативам она должна быть, чтобы дети могли выйти из подъезда, не пересекаясь с движением автомобильного транспорта. Соответственно, возможно, это будет двусторонний выход из подъезда», - пояснил Борис Елкин.

По новым правилам, застройщик должен будет согласовывать внешний вид и проект многоквартирного дома и придомовой территории с администрацией города, чтобы были учтены все визуальные и технические аспекты, в том числе как пожарная безопасность. Глава Пскова отметил, что в стране уже есть положительные примеры подобных изменений.

«Разные уже есть интерпретации и вариативность, и над этим пускай думает проектировщик, но данные примеры уже существуют не в одном субъекте Российской Федерации, поэтому имеется положительный отклик и много положительных отзывов. Это важно и для безопасности. Конечно, проезд в этом месте будет. С точки зрения пожарной безопасности он должен быть, но проезд должен быть такой, чтобы там не ездили обычные автомобили», - уточнил глава города.

Напомним, в Пскове начинают действовать требования к архитектурно-градостроительному облику зданий.Как новые правила повлияют на вид городских улиц, читайте в материале по ссылке ниже.