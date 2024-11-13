Общество

Злоумышленники вымогают деньги от лица главы Островского района

От лица главы Островского района Дмитрия Быстрова злоумышленники рассылают сообщения с целью вымогания денег. Об этом сообщил Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрия Быстрова, мошенники предлагают различные поводы для беседы, но в конечном итоге просят перевести деньги.

«Прошу вас не реагировать на такого рода фейки! Очевидно, это уже известная мошенническая схема с подменой аккаунта в мессенджерах. Со мной всегда можно связаться в соцсети "ВКонтакте"», - пишет Дмитрий Быстров.

Глава призвал жителей быть внимательными и перепроверять информацию. О подозрительных звонках и сообщениях необходимо сообщать в полицию.