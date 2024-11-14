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Общество

Экономист предупредил о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы

15.11.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов растет. Как избежать подорожания, рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, в производстве этого мяса велика валютная составляющая. Именно она и грядущие новогодние праздники с традиционной праздничной индейкой определяют спрос на этот вид мяса, а вовсе не проблемы на одном из предприятий.

Индейка пока не очень популярна, особенно в крупных городах, поэтому ни скачков цен, ни тем более дефицита не случится. Однако есть вероятность, что до середины октября производители будут сдерживать поставки, чтобы не потерять прибыль. Со временем она вполне может встать в один ряд с курятиной из-за своих потребительских свойств и сравнительно невысокой цены, пишет «Прайм».

«Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее», — говорит Белхароев.

Чтобы не допустить скачков цен, следует наращивать производство, в том числе, при содействии государства, заключил он.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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