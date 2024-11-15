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Общество

Центр обеспечения деятельности мировых судей Псковской области начнет работать в 2025 году

15.11.2024 12:25|ПсковКомментариев: 0

Государственное казенное учреждение региона «Центр обеспечения деятельности мировых судей Псковской области» в полном объеме начнет работу в 2025 году. Промежуточные итоги по созданию центра обсудили на очередном заседании Общественного совета при комитете юстиции Псковской области, которое прошло 14 ноября. 

Фото здесь и далее: комитет юстиции Псковской области 

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете, повестка заседания состояла из пяти вопросов.

Был рассмотрен проект программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Псковской области на 2025 год. В этом году проведено семь семинаров по вопросам архивного дела и семь профилактических визитов в муниципальные образования Псковской области.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен вопрос возможности издания учебного пособия «История Псковского края».

Напомним, решение о создании «Центра обеспечения деятельности мировых судей» в Псковской области приняли на 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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