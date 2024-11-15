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Общество

День самбо отмечают в России 16 ноября

16.11.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 16 ноября в России, начиная с 2023 года, официально отмечается новый спортивный праздник – День самбо, установленный Указом президента РФ № 924 от 19 декабря 2022 года в целях популяризации и развития этого вида спорта.

Самбо (что расшифровывается как самозащита без оружия) – это вид спортивного и прикладного единоборства, который был разработан в СССР в 1920-1930-е годы. Принято считать, что основу этой спортивной дисциплины составляют техники дзюдо и джиу-джитсу, но также она сочетает в себе элементы спортивных и национальных видов борьбы и других стран, а также различные системы самозащиты.

Вообще исторически у многих народов борьба (в различных национальных традициях и вариациях) играла не последнюю роль в воспитании мужчин. С развитием международного спорта национальные виды борьбы, самообороны и боевых искусств получали известность и приобретали популярность как виды спорта в разных странах, появлялись свои вариации, нарабатывался опыт.

В Советском Союзе первая секция такой самообороны без оружия открылась в 1923 году в Москве, когда активисты спортивного общества «Динамо» начали разрабатывать приемы эффективной системы самообороны без оружия и проводить уроки.

Среди «отцов-основателей» самбо такие знаменитые спортсмены, как: Виктор Спиридонов (кстати, он является автором самого термина «самбо»), который издал три книги, излагавшие основные принципы разработанной им системы самозащиты, а также много выступал с лекциями и показательными выступлениями по самбо, чтобы привлечь к занятиям как можно больше народу и заинтересовать молодёжь; и Василий Ощепков – заслуженный преподаватель и тренер – способствовал открытию секций по всей стране и проведению обучающих курсов, он воспитал целое поколение спортсменов. Со временем эта спортивная дисциплина совершенствовалась, формировались основные принципы самбо.

А вот официальным видом спорта оно стало 16 ноября 1938 года, когда Спортивный совет СССР включил самбо в число культивируемых в стране видов спорта. Приказ комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР № 633 «О развитии борьбы вольного стиля» (именно так первоначально называлась эта борьба, получившая название «самбо» в 1947 году) дал старт развитию самбо как массового вида спорта. Поэтому дата 16 ноября и считается «днём рождения» самбо, в честь которого и установлен сегодняшний праздник.

После официального признания этого вида спорта в стране стали проводиться занятия и тренировки, открываться секции самбо, а соревнования по нему включили в календарь спортивных мероприятий СССР. В современной России Госкомспорт РФ признал самбо национальным и приоритетным видом спорта в 2003 году. Организацией, объединяющей все дисциплины самбо, является Всероссийская федерация самбо. Она была создана в 1990 году в целях развития, пропаганды и популяризации самбо в Российской Федерации, укрепления позиций и повышения престижа самбо в мировом спорте, пишет calend.ru.

Кстати, на мировой спортивной арене самбо получило статус нового международного вида борьбы в 1966 году, в 1972-м прошел первый открытый чемпионат Европы по самбо, а в 1973 году – первый чемпионат мира. В июле 2021 года Международный олимпийский комитет признал самбо олимпийским видом спорта, но в программу Олимпиады его пока не включили.

Сегодня самбо – популярный и динамично развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс эффективных приёмов защиты и нападения, который постоянно пополняется. Самбо подразделяется на два главных направления: спортивное и боевое. В первом основная задача – демонстрация бросковой техники или техники болевых приёмов, во втором – первоочередной задачей является способность бойца максимально эффективно и быстро лишить противника возможности к сопротивлению.

Важно также помнить, что самбо, как и любой другой вид единоборств, обладает своей философией и системой воспитания, направленные на развитие морально-волевых качеств спортсменов. Считается, что занятия самбо способствуют формированию твердого характера, силы духа, тренируют выносливость и самодисциплину, воспитывают уважение к сопернику и уверенность в себе.

В настоящее время в России самбо – один из самых массовых видов спорта, секции и школы действуют по всей стране, в них занимаются сотни тысяч человек – и школьники, и взрослые. Россия по праву считается родиной сильнейших самбистов планеты, что неоднократно подтверждали российские спортсмены на крупнейших мировых соревнованиях. Поэтому не удивительно, что у этого вида спорта появился свой официальный национальный праздник.

Кстати, впервые Всероссийский день самбо отметили в 2008 году в Москве, в честь 70-летия признания этого вида спорта. С тех пор эта дата неофициально отмечалась в разных регионах страны. В 2018 году на Аллее славы в парке столичного спортивного комплекса «Лужники» состоялась закладка памятника основателям этого вида спорта, а в 2022 году утвержден сегодняшний день.

Не смотря на молодость праздника, традиционно к дате во многих российских регионах организуются празднично-спортивные мероприятия – турниры и соревнования различного уровня, показательные выступления и мастер-классы именитых спортсменов, чествование ветеранов спорта и заслуженных тренеров, а также всевозможные спортивные флешмобы, популяризирующие самбо.

Теги: #самбо
Источник: Псковская Лента Новостей
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