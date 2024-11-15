Общество

Адвокат рассказала, как гарантировать получение алиментов при разводе

Перед разводом родителям лучше заранее договориться и заключить у нотариуса соглашение об уплате алиментов, сообщила адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

«Как показывает актуальная судебная практика, при расторжении брака принято думать в первую очередь о разделе имущества, и в России лишь 30% пар задумываются о том, как официально мирным путем урегулировать вопросы, связанные с обеспечением детей после расторжения брака», - отметила адвокат.

Она указала, что споры, связанные с распадом семьи, в большинстве случаев проходят в стадии конфликта, нивелировать который не удается, и из этого может возникать серьезное количество неблагоприятных правовых последствий.

«Первое, о чем следует помнить, что любой конфликт лучше предотвратить и договориться. В таком случае, еще на стадии нахождения в браке возможно определить размер содержания ребенка (детей) после расторжения брака и заключить соглашение об уплате алиментов. Данная форма добровольного содержания детей закреплена в Семейном кодексе РФ и предполагает договоренность двух родителей о размере, способе и иных условиях выплаты алиментов», - посоветовала адвокат.

Кузьминова отметила, что форму необходимо заверить у нотариуса, при этом он не заверит сумму алиментов, ниже прожиточного минимума на ребенка, которая зависит от региона проживания.

Подобная форма требует обязательного нотариального удостоверения согласно статье 100 Семейного кодекса РФ.

«Плюсы: быстро, без конфликтов, судебных разбирательств и дополнительных финансовых затрат, исполнительных листов и обеспечительных мер со стороны службы судебных приставов. Минусы: индексация (та сумма, которую вы определили) будет увеличиваться вслед за увеличением прожиточного минимума (поэтому следует прописать в соглашении условия увеличения, чтобы это не было сюрпризом), расторгнуть данное соглашение без согласия второй стороны непросто. В случае несогласия второй стороны исключительно судебная форма расторжения, но, если условия, указанные в соглашении в пользу ребенка, суд не всегда будет на стороне отца, который будет просить о расторжении», - пояснила адвокат.

Она напомнила, что если договориться не удастся, нужно быть готовым к взысканию алиментов в судебном порядке.

«В случае если у мужчины имеется бизнес в независимости от формы осуществления, алименты будут взыскиваться в твердой денежной сумме, не ниже одного прожиточного минимума на одного ребенка, который ежегодно будет увеличиваться в связи с индексацией. При определении размера алиментов в твердой денежной сумме, суд в каждом отдельном случае будет учитывать сохранение прежнего уровня жизни для ребенка, поэтому размер в один прожиточный минимум может быть судом существенно увеличен», - отметила Кузьминова.

По ее словам, то же правило о твердой денежной сумме будет распространяться и на мужчин, не имеющих постоянного дохода.

«В случае, если имеется официальное место работы, то алименты будут взыскиваться в процентном соотношении к заработной плате в зависимости от количества детей: 1 ребенок - 25%, 2 детей - 33%, 3 и более – 50%. Если у мужчины имеется и официальное место работы, и бизнес (даже незначительное долевое участие), то суд определит в качестве алиментов и долевое участие к заработной плате, и твердую денежную сумму», - сказала адвокат.

Она добавила, что алименты могут быть начислены за период до обращения в суд (в пределах трёхлетнего срока), если, например, просьба о них была написана сообщением в любой мессенджер. При определении твердой денежной суммы размер алиментов определяется судом и не всегда учитывает соразмерность, пишет РИА «Новости».

«В случае просрочки оплаты, включается механизм принудительного исполнения службой судебных приставов и обеспечения (в виде ареста денежных средств на счетах, запрета управления транспортным средством, запрета на выезд на пределы территории РФ)», - пояснила адвокат.