Общество

Правительство не поддержало законопроект об узниках концлагерей

Правительство России не поддержало законопроект партии «Справедливая Россия - За правду», которым предлагается отнести бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей к ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

«Правительство наш законопроект не поддержало, и, с большой вероятностью, он будет отклонен Госдумой. Если это произойдет, мы сразу же внесем инициативу повторно», - сказал Миронов.

По его словам, эсеры давно настаивают на признании страданий, заслуг и особого статуса несовершеннолетних узников фашизма, тех людей, которые часть своего детства провели в нацистских концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, прошли через ужасные испытания, через пытки, эксперименты, рабский труд, но выжили. Повзрослев, эти люди и после войны еще долгие годы работали на благо страны, и более чем заслужили признание государства, отметил политик.

«Внесенным в ГД законопроектом мы предлагаем приравнять несовершеннолетних узников фашизма к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Дать им все соответствующие льготы. А также право на получение двух пенсий – страховой по старости и государственной пенсии по инвалидности. Такой законопроект мы внесли еще в мае 2022 года, причем не в первый раз. С тех пор рассмотрение инициативы постоянно откладывается», - добавил Миронов.

Он также выразил надежду, что в преддверии 80-летия Великой Победы это решение все же будет принято, пишет РИА «Новости».

«К этому подталкивает не только юбилейная дата. Не только тот факт, что с каждым годом малолетних узников фашизма все меньше, и надо успеть отдать им должное. Решение важно и с учетом попыток Запада исказить историческую правду о Великой Отечественной войне, поддержать и реанимировать современный фашизм, который вновь поднял уродливую голову и с которым Россия сражается в рамках СВО», - заключил парламентарий.