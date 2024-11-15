Общество

Алексей Кузьмин встретился с активистами деревни Баландино Великолукского района

Глава Великолукского района Алексей кузьмин встретился с активистами деревни Баландино Великолукского района вчера, 16 ноября. В ходе встречи он обсудили с жителями проблемные вопросы населенного пункта, а также попал на традиционный субботник. Об этом Алексей Кузьмин сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Алексея Кузьмина

«У активистов очень много задумок по улучшению деревни. Уже в декабре они планируют создать ТОС и принимать участие в региональных грантовых конкурсах. Ну а пока они выходят на субботники, организовывают досуг для местной молодежи и собираются для обсуждения будущих проектов по благоустройству территории. И их инициативность - яркий пример любви к своей малой родине», – отметил Алексей Кузьмин.

Жители деревни Баландино поделились с главой района своей деятельностью. Например, вчера у них состоялся субботник. Активисты расчистили территорию в центре деревни от деревьев и кустарников, подготовив ее к дальнейшей планировке.

«Благодарю жителей деревни Баландино за активную жизненную позицию. Все вопросы и дальше будем решать вместе и сообща. Приятно видеть, что людям небезразлично то место, где они живут, но а мы в свою очередь всегда поддержим все добрые начинания», – подчеркнул глава Великолукского района.