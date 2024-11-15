Общество

Первый случай Covid-19 был зарегистрировал 5 лет назад

Пять лет назад, 17 ноября 2019 года, у 55-летнего жителя китайской провинции Хубей, был выявлен первый случай необычной пневмонии, сообщается на личной странице депутата Псковского областного Собрания, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко в соцсети «ВКонтакте».

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально подтверждено почти 777 миллионов случаев заболевания и свыше 7 миллионов смертей. Пандемия оказала огромное влияние на глобальную экономику. Причиной этого стали сбои в цепочке поставок, инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики из-за строгих карантинных мер», - пишет Анастасия Повторейко.

ВОЗ объявила об окончании пандемии 5 мая 2023 года. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.

«Сovid-19 приобрел свойства сезонного заболевания. Мы видим, что заболеваемость повышается в осенний период, спадает в летнее время. Говорит в пользу этого и тот факт, что мы уже не видим высокой интенсивности эпидпроцесса, заболеваемость несравнимо ниже, чем в период пандемии, система здравоохранения работает штатно, не перегружена. Да, есть пациенты, которые болеют так же, как любыми другими инфекциями — гриппом, риновирусной инфекцией, например», - подчеркнула главврач.

Она также добавила, что люди получили очень много уроков. Например, умение работать очень быстро на всех уровнях: так трудились медики, ученые, а Минздрав и правительство принимали необходимые нормативные акты и решения, чтобы наиболее эффективно спасать жизни. А самое главное — Covid научил нас настороженно относиться к инфекционным болезням. Они никуда не деваются, они эволюционируют, дополнила она.