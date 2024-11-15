Общество

Ученые выявили три типа хозяев собак в зависимости от отношения к питомцу

Исследователи из Венгрии опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что люди воспринимают своих питомцев как друзей, семью или коллег-охранников, пишет Scientific Reports.

«Любопытно: несмотря на то что мы собирали данные из онлайн-групп, посвященных домашним собакам, владельцы были разные. Мы нашли три отличных друг от друга профиля владельцев, чьи собаки играли различные социальные и практические роли», — объяснила Лаура Жилле, ведущий автор исследования из Университета Этвёша Лоранда.

Владельцы собак, которых относят к категории коллег, как правило, воспринимают своего питомца как приятеля по работе и охранника, а также имеют сильную эмоциональную привязанность.

Так называемые родители для собак имеют привязанность к питомцу, но не видят в нем никаких практических функций. Между тем хозяева-друзья/компаньоны в основном держат собак для компании, но сохраняют эмоциональную дистанцию.

Около 800 владельцев были опрошены на тему взаимоотношений с питомцами, в том числе о том, что им в них нравится и какую роль они играют в их жизни. Результаты показали, что почти всем опрошенным владельцам нравился физический контакт со своей собакой (97,6%), «безусловная любовь», которую они испытывают к своей собаке (93,7%), а также внешний вид и красота животного (88,4%).

Однако мнение о других преимуществах собак было не таким единодушным. Например, около четверти (24,3%) владельцев заявили, что не получили никакой пользы от общения со своей собакой, в то время как 36,3% отметили, что проведенное с питомцем время им пошло на пользу и понравилось.

Для 31,1% владельцев собаки выполняют двойную функцию — практическую и эмоциональную. Эти владельцы, известные как «дружелюбные коллеги», как правило, заводят бордер-колли, бельгийских или немецких овчарок.

Большинство владельцев (49,5%) имеют тесную, человеческую связь со своим питомцем и не видят практических функций животного. Эти владельцы, известные как «родители собак», как правило, заводят представителей таких пород, как визсла (выжла), немецкий боксер или такса. И 19,4% владельцев держат собак в основном для общения, но при этом сохраняют эмоциональную дистанцию. Эти владельцы, известные как «компаньоны», обычно владеют муди (венгерская пастушья собака), английскими кокер-спаниелями или лабрадорами-ретриверами, пишет РИА Новости.

«Как мы и предполагали ранее, с этими тремя профилями были связаны несколько собачьих и человеческих факторов. Например, собаки с двойными функциями считались очень послушными и обучались с помощью позитивного подкрепления и профессиональных методов обучения, таких как дрессировка кликером», — поделилась сказала профессор Энико Кубини, заведующая кафедрой этологии.

Ученые надеются, что полученные результаты вдохновят на дальнейшие исследования сложных взаимоотношений между людьми и их собаками, так как они в очередной раз показывают, что собаки могут выполнять множество (социальных и несоциальных) ролей одновременно в жизни своих владельцев, подчеркивая сложность взаимоотношений собаки и человека.