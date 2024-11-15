Общество

Останки бойцов Красной армии обнаружили в Невельском округе

Останки не менее трех бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии удалось обнаружить в ходе разведвыезда в Невельском муниципальном округе. Об этом сообщили в группе поискового объединения «Псковский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский рубеж» / «ВКонтакте»

В ближайшие выходные запланированы мероприятия по эксгумации.

«Исходя из боевой истории тех мест и судя по тому, что при всех бойцах "хасаны" и "трехклепки", мужчины погибли в 1941 году. Это даёт надежду на медальоны и имена», - рассказали в объединении.