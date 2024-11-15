Общество

Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом

Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием», - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.