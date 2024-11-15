Общество

В России резко вырос спрос на подготовку недвижимости к продаже — аналитики

Хоумстейджинг — это подготовка недвижимости к продаже или аренде, направленная на создание максимально привлекательной атмосферы для потенциальных покупателей или арендаторов. Это слово появилось недавно в обиходе, но уже набирает популярность. Аналитики Авито Услуг выяснили, как изменился спрос на эту услугу.

Этот процесс включает в себя оптимизацию интерьера: правильное расставление мебели, выбор декоративных элементов, улучшение освещения и создание уютной обстановки. Основная цель хоумстейджинга — показать достоинства пространства и помочь клиенту представить, как комфортно ему будет жить в этом доме или квартире. Хоумстейджингом в основном занимаются дизайнеры интерьеров. Спрос на их услуги за год (октябрь 2023 года к октябрю 2024 года) вырос на 127%. Предложение от мастеров увеличилось на 58%, отметили эксперты Авито Услуг.

Помимо распределения самого пространства и предметов в нём, хоумстейджинг используют для выгодной фотосъёмки интерьера. Грамотно сделанные фотографии помогают покупателям лучше понять, как распределены комнаты, как они связаны друг с другом, а также представить, как они сами смогут обустроить пространство. Спрос на интерьерные фотосъёмки увеличился на 14% по сравнению с октябрём прошлого года. Предложение от фотографов выросло на 25% за тот же период.

Компетентный хоумстейджинг помогает ускорить продажу недвижимости и даже повысить её стоимость. Это особенно важно на конкурентном рынке, где мелкие детали могут сыграть ключевую роль. Инвестиции в хоумстейджинг обычно окупаются, так как привлекательная, грамотно подготовленная квартира или дом всегда могут заинтересовать больше покупателей и создают более высокую ценность на рынке. Для выгодной покупки-продажи недвижимости можно воспользоваться услугами риэлторов, спрос на которых увеличился на 34% по сравнению с октябрём 2023 года. Предложение от специалистов выросло на 30%.