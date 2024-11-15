Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Доплата за стобалльников, критика регистрации популярных Telegram-каналов и атака на Шлосберга*

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые обсудят ведущие Олег Добрынин и Константин Калиниченко:
- «Не взлетело» — спикер Госдумы раскритиковал механизм регистрации популярных в соцсетях каналов.
- Форумы по осени считают — сразу два форума (карьерный и будущих избирателей) прошли на минувшей неделе.
- Готовь сани летом, а дороги — осенью. К зимнему содержанию дорог готовятся в Псковской области.
- 50 000 рублей за 100 баллов. Педагогам будут доплачивать за подготовку стобалльников и призеров олимпиад.
- Атака на Льва Шлосберга* со стороны российской оппозиции в эмиграции.
Подробно о политике поговорим с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов