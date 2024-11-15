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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Доплата за стобалльников, критика регистрации популярных Telegram-каналов и атака на Шлосберга*

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Основные темы, которые обсудят ведущие Олег Добрынин и Константин Калиниченко: «Не взлетело» — спикер Госдумы раскритиковал механизм регистрации популярных в соцсетях каналов.

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Атака на Льва Шлосберга* со стороны российской оппозиции в эмиграции. Подробно о политике поговорим с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72. *16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов