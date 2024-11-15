Общество

Россияне в возрасте 55 лет и старше составляют треть населения страны — Минтруд

Россияне 55 лет и старше составляют треть населения России, их доля постепенно растет. При этом к 2030 году численность россиян старше трудоспособного возраста сократится до 32,9 млн человек с учетом продолжающегося повышения пенсионного возраста, говорится в стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года, опубликованной на сайте Минтруда.

1 января 2019 года в России вступил в силу закон, который закрепил новый пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст увеличился на пять лет. С 2019 по 2028 год идет переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста.

«Социально-экономическое развитие РФ сопровождается постепенным старением населения, выражающимся в увеличении абсолютной численности и доли граждан старшего поколения в населении страны. Если на начало 1990 года доля граждан 55 лет и старше составляла 21,1%, то в 2015 году - уже 27,3%, в 2020 году - 29,4%, а в 2024 году - 30%», - говорится в документе.

Отмечается, что на 1 января 2024 года численность россиян старше трудоспособного возраста составила 34,6 млн человек, доля в населении страны - 23,7%. «По данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики, с учетом продолжающегося повышения пенсионного возраста к 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста в Российской Федерации снизится до 23%, а численность граждан старше трудоспособного возраста сократится до 32,9 млн человек», - уточнили в стратегии.