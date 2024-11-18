Общество

Псковских курсантов ФСИН призвали соблюдать дисциплину на дорогах

О соблюдении требований дорожной безопасности и ответственности за их нарушение рассказала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова на встрече с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Автоинспектор проинформировала о состоянии дорожно-транспортного травматизма в Пскове и основных правонарушениях, которые допускают водители транспортных средств, причинах возникновения конфликтных ситуаций между участниками ДТП.

В завершение встречи с курсантами Юлия Федорова ответила на вопросы аудитории и пожелала всем быть дисциплинированными и предельно осмотрительными на дороге, тем самым обеспечивая свою безопасность, а также безопасность других водителей и пешеходов.

Кроме этого, у курсантов, имеющих право вождения автомобилем, она проверила документы на соответствие правилам дорожного движения.