Общество

Полиция в Великих Луках помогла петербурженке найти брата и отправить его домой

В адрес начальника ОМВД России по городу Великие Луки поступила благодарность от женщины за профессионализм и оперативность сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Жительница Ленинградской области обратилась за помощью к полицейским: её брат, приехавший в Великие Луки для трудоустройства на местном заводе, внезапно перестал выходить на связь. Обеспокоенная отсутствием новостей о нём, она решила обратиться в дежурную часть полиции.

На дежурстве находился старший оперуполномоченный майор полиции Александр Александров. В кратчайшие сроки он начал собирать информацию о пропавшем, используя навыки и опыт для определения возможных мест нахождения пропавшего.

Менее чем за сутки удалось установить местонахождение мужчины. Однако на этом история не закончилась. После обнаружения брата заявительницы требовалась помощь в возвращении его домой. Женщина снова обратилась к полицейским. Понимая важность ситуации, Александр Александров помог мужчине добраться на железнодорожный вокзал.