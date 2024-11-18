Общество

Иноагентом признали экс-депутата Госдумы Олега Шеина

Минюст признал иностранными агентами бывшего депутата Госдумы, ныне депутата Астраханской Думы Олега Шеина и активиста Вадима Ваганова.

Обоим ведомство вменяет распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также участие «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента».

Кроме того, Шеин, по данным Минюста, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, пишет «Интерфакс».

Из реестра иноагентов исключено ООО «Альтаир 2021» в связи с его ликвидацией.