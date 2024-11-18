Общество

Псковичи рассказали, кто больше всего против переработок - опрос

Против сверхурочных чаще те, кто ходит на работу каждый день. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса. в котором приняли участие представители экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

Мнение о том, что переработки являются нормой, нехарактерно для псковичей: его разделяют лишь 6% из тех, кто работает на территории работодателя, 7% сотрудников с удаленным графиком и 5% с гибридным. Более распространена другая точка зрения: иногда нужно работать дольше, но не стоит превращать это в норму. Такой позиции чаще придерживаются работники с гибридным графиком (57% против 49% среди тех, кто ходит на работу, и 55% среди дистанционных сотрудников). О том, что все задачи следует выполнять исключительно в рабочее время, чаще говорят очные сотрудники (45% против 38% среди трудящихся удаленно и в гибридном формате).

По факту же только каждый пятый сотрудник никогда не работает в личное время (22% среди удаленщиков, 19% среди тех, кто ходит на работу, и 21% среди работников в гибридном режиме). По 18% среди очных и дистанционных трудящихся приходится перерабатывать почти каждый день. Среди опрошенных с гибридным графиком таких 14%. Несколько раз в неделю чаще перерабатывают псковичи на удаленке (31% против 23% среди ходящих на работу и 28% среди трудящихся в гибридном режиме).

Удается ли трудоустроенным псковичам решать личные дела, которые они запланировали на день? Большинство утверждает, что времени хватает (58% среди работающих по гибридному графику, 60% среди тех, кто ходит на работу, и 62% среди удаленщиков).