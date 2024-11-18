Общество

Депутат призвал жестче наказывать за хулиганство в отношении беспомощных

Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ «Хулиганство», устанавливая отягчающим обстоятельством такое правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных.

«Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" УК РФ изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«Позднее при рассмотрении законопроекта поправками планируется увеличить минимальный порог лишения свободы по первой части статьи - от года до пяти лет, и от трёх до семи - по второй. Сегодня агрессоры зачастую отделываются штрафом или обязательными работами», - добавил парламентарий.

Нилов рассказал, что данная инициатива вызвана рядом случаев, когда были совершены нападения на беззащитных граждан, пишет РИА Новости. В настоящее время хулиганство, как проявление явного агрессивного неуважения к обществу, если квалифицируется по первой части статьи 213 УК РФ, то возраст привлечения - 16 лет, а санкции мягче, чем по второй части этой статьи.

«Поэтому предлагается дополнить вторую часть квалифицирующими признаками для того, чтобы если проявлялись хулиганские действия в отношении беременной женщины, в отношении беззащитного, беспомощного, либо находящегося в подчинении, то в этом случае надо применять сразу же вторую часть. Эта часть уже более строгая, получается, что преступление более серьезное, соответственно, возраст привлечения уже с 14 лет, и в этом случае санкций гораздо больше», - пояснил автор инициативы.