Общество

Выставка графики народного художника РСФСР открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка графики народного художника РСФСР Василия Звонцова «Нежное, книжное, бумажное». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованная библиотечная система Пскова.

Это 25 работ (графические листы, выполненные китайской тушью, и миниатюрные рукотворные открытки) из коллекции художника Сергея Семёнова, которому эти произведения искусства были переданы замечательным псковским хирургом, преподавателем областного медицинского училища Валентиной Семенченко. Потому что свои рукотворные открытки Василий Звонцов адресовал именно ей.

Так вечер, посвящённый ленинградскому художнику Василию Звонцову, неожиданно стал прелюдией к Дню матери, который в России будут отмечать 24 ноября. Ведь на открытие выставки в библиотеку на Конной пришла дочь Валентины Семенченко, Елена Михайлова. Она и рассказал собравшимся, как так получилось, что её мама, медик по профессии, дружила с лучшими художниками России и коллекционировала их произведения.

Василий Звонцов (13 апреля 1917- 20 ноября 1994) — русский художник, график, офортист, педагог, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Невеля. Работал в области эстампа и станковой графики (карандаш, уголь, китайская тушь). Также практиковал игловой офорт и гравирование сухой иглой. Из всех жанров предпочитал пейзаж. Дружил с директором Пушкинского заповедника Семеном Гейченко и называя себя «придворным художником сельской усадьбы». Работы Василия Звонцова, в том числе посвящённые Пушкиногорью, находятся в частных и музейных коллекциях России и мира.

А кроме того, он много лет подряд, начиная с 1974 года, к каждому Новому году и другим праздникам присылал рукотворные открытки с наилучшими пожеланиями Валентине Семенченко, которая не только лечила псковичей и учила начинающих медиков, но ещё и всерьёз увлекалась изобразительным искусством.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

«Что это была за удивительная женщина, рассказала её дочь. Оказывается, дед Валентины Семенченко служил чиновником в Санкт-Петербурге, а это значит, что происходила она из очень образованной семьи. Сама Валентина Ивановна смолоду вела дружбу с людьми искусства. Например, во время прохождения ординатуры ей довелось оперировать сына знаменитого советского артиста Михаила Жарова Евгения. И Евгений потом поспособствовал ей в приобретении фотоаппарата и всячески поощрял её увлечение фотографией», - поделились в библиотечной системе.

После учёбы она попросилась на работу на остров Сахалин и там про этого замечательного доктора написала даже корейская газета.

Потом она жила в городе Жданове на Украине (ныне Мариуполь) и дружила с местными выдающимися художниками. А когда с семьёй переехала в Псков, то так увлеклась историей нашего древнего города, что создала при медицинском училище краеведческий клуб «Плесков», в работе которого принимали участие многие известные псковичи (Натан Левин, Николай Колиберский).

В Пскове Валентина Семенченко подружилась даже с вдовой Юрия Спегальского Ольгой Аршакуни, которая далеко не каждого к себе подпускала. Более того, как следует из письма Ольги Аршакуни, зачитанном в библиотеке на Конной, та считала Валентину Семенченко подарком, который ей на исходе жизни преподнесла судьба.

Дружила Валентина Семенченко и с художником Алексеем Кирилловым, автором панно на Доме связи и горельефа Юрия Спегальского на улице Пушкина. Через его супругу, тоже врача.

Но не только псковские художники с уважением относились к Валентине Семенченко. Ей присылал каталоги со своих выставок даже знаменитый живописец Юрий Пименов, который стал автором открытого «Письма двадцати пяти» Леониду Брежневу о недопустимости реабилитации Сталина.

Так что Валентина Семенченко была не просто хирургом, а ярчайшим представителем поколения шестидесятников – людей, которые своей образованностью, широтой взглядов и утончённым вкусом создали так называемую «оттепель».

Искусствовед Ольга Кошелькова сказала, что такие люди и такие семьи были и являются главной драгоценностью Пскова.

Елена Михайлова также зачитала последнее письмо Василия Звонцова её матери, датированное апрелем 1991 года. Это было очень трудное время для всей страны, поэтому в своём послании художник воспринимает перемены с пессимизмом и жалуется, что из-за стояния в очередях у него не остаётся сил на творчество. «Я обсволочился», - с горечью резюмирует Василий Звонцов.

Выставка его работ продлится в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове до 18 декабря. Посетителям выдают лупу, чтобы они могли как следует разглядеть экспонаты.