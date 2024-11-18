Общество

Путин подписал закон о списании до 10 миллионов рублей долгов для участников СВО

Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Кого касается новый закон

Действие закона распространяется на:

мобилизованных;

военных, проходивших службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более для участия в СВО до 1 декабря 2024 года;

их супругов.

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Условия для списания долгов

Кредитные обязательства прекращаются, если:

судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года;

сумма долга не превышает десять миллионов рублей со дня подписания контракта на службу в Вооруженных силах;

должник погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы.

В двух последних пунктах также прекращается исполнительное производство.

Уточняется перечень причин для полного или частичного приостановления исполнительного производства в отношении граждан или ИП - это произойдёт в случае, если такое лицо принимает участие в СВО, а также проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ РФ в примыкающих к зоне СВО регионах.

Подчеркивается, что эти основания не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.

Также предусматривается, что на выплаты за участие в СВО обращение взыскания допускается также при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также требований имущественного характера, возникших в результате совершения коррупционных правонарушений.

Законом уточняется срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам - может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 180 дней.

Помимо этого, уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору - не ранее 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, пишет РИА Новости.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.