Общество

Систему освещения запустили на Сиреневом бульваре в Пскове

На Сиреневом бульваре в Пскове успешно запустили систему освещения. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вопросы, связанные с задержкой сроков, решены. Жители сами выбрали этот объект через рейтинговое голосование и определились с тем, что должно быть включено в проект. Приходите всей семьей и наслаждайтесь прогулками на свежем воздухе!» – сказал Борис Елкин.

Благоустройство бульвара выполнено в рамках программы «Жилье и городская среда».