Общество

У бизнеса на 20% вырос спрос на деловые услуги — исследование

Аналитики Авито выяснили, как изменился спрос на бизнес-услуги в России. По данным Федеральной налоговой службы, в стране насчитывается 6,5 млн субъектов малого и среднего бизнеса — количество предпринимателей достигло рекордных значений. Для сравнения в прошлом году эта цифра составляла 6,2 млн. Соответственно, у россиян растет спрос на бизнес-услуги.

Компании и индивидуальные предприниматели отдают на аутсорс решение юридических вопросов, ведение бухгалтерского и финансового учета, привлекают консультантов по развитию бизнеса.

Согласно результатам исследования Авито Услуг, осенью интерес субъектов МСП к деловым услугам вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские предприниматели, в том числе продавцы на маркетплейсах, стали чаще делать выбор в пользу аутсорсинга бухгалтерского, финансового и управленческого учета и отчетности. Одна из причин — экономия. Осенью этого года спрос на услуги бухгалтеров и финансистов увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений от исполнителей на платформе Авито Услуги за год увеличилось на треть (+33%).

Услуги консультантов по недвижимости, в том числе коммерческой, стали популярнее на треть (+34%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие специалисты в том числе помогают бизнесу подбирать оптимальные локации для новых торговых точек — проводят комплексный анализ объектов, рассчитывают зону охвата и потенциальный трафик клиентов, их покупательскую способность. Предложение от консультантов по недвижимости на платформе Авито Услуги за год выросло на треть (+30%).

Юридические услуги стали популярнее в России на треть (+29%). Эксперты связывают это в том числе с изменениями в законодательстве — так, например, в 2024 году были приняты поправки, ужесточающие ответственность бизнеса за нарушение правил обработки персональных данных и их утечку. Остаются востребованы услуги по составлению документов, представительству в судах и арбитражах, регистрации бизнеса или изменению учредительных документов, лицензированию, правовому сопровождению. Количество объявлений от юристов на платформе Авито Услуги за год увеличилось на треть (+30%).

Аналитики также зафиксировали рост спроса на консалтинговые услуги — за год он вырос на 21%. Предприниматели обращаются к таким специалистам по вопросам, связанным с налогообложением, работой с контрагентами, составлением бизнес-плана и маркетинговой стратегии.