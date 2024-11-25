Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
читатели, писатели и графоманы в провинции
«Гельдт»: гостевые комнаты
Готовим сами: семейные завтраки
Господин Рейтингомер
Потягнем за Отечество!
От стекляшки до «чебурашки»
«Легкая кухня»: творожная запеканка
«Истфакт» Ленин в Пскове
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Что привезти из Пскова?
чистый русский
Кружки и секции для детей
Третий этап Муниципальная реформа
За мусор надо платить
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Денис Иванов о фермерских рынках
 
 
 
ещё Общество 25.11.2024 12:591 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:580 11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев зафиксировали в Псковской области этой осенью 25.11.2024 18:200 «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав. ВИДЕО 25.11.2024 17:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года. ВИДЕО 25.11.2024 17:330 Запрещающие законы мешают жить более чем 65% респондентов ПЛН 25.11.2024 17:190 Как псковичи праздновали День матери в соцсетях
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:444 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 19.11.2024 14:114 Интерактив: Мат в витрине торгового центра 20.11.2024 17:502 Громкий хлопок обеспокоил псковичей 19.11.2024 10:180 Водитель сбил девочку на «зебре» в Пскове и скрылся, ребенок в тяжелом состоянии 18.11.2024 20:250 Прощание с Максимом Новинским состоится 19 ноября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев зафиксировали в Псковской области этой осенью

25.11.2024 18:58|ПсковКомментариев: 0

11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев с начала действия новых требований Европейского союза управлением Россельхознадзора зафиксировано в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе  Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Новые требования вступили в законную силу с 16 сентября 2024 года

В пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ в Псковской области, специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля выявили 11 случаев нарушения при вывозе собак с территории Российской Федерации в страны Европейского союза: Латвию и Австрию.

В ходе документарного контроля должностными лицами ведомства было установлено невыполнение требований Имплементирующего Регламента Комиссии ЕС 2024/1130 от 19 апреля 2024 года. У всех перевозимых домашних питомцев отсутствовали лабораторные анализы на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выданы акты о возврате животных.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 18 человек
25.11.2024, 19:200 Госавтоинспекция поймала 19 пьяных водителей в Псковской области за неделю 25.11.2024, 19:000 Творческая делегация псковского колледжа искусств побывала в Великом Новгороде 25.11.2024, 18:580 11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев зафиксировали в Псковской области этой осенью 25.11.2024, 18:400 Спектакль «Нос» покажет петербургский ТЮЗ на «Кулов-фесте»
25.11.2024, 18:330 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем». ВИДЕО 25.11.2024, 18:290 Машина «прилипла» к островку безопасности на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 25.11.2024, 18:200 «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав. ВИДЕО 25.11.2024, 18:150 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»
25.11.2024, 17:530 Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре 25.11.2024, 17:471 Псковская полиция устанавливает личность молодого человека, который оскорбляет военных в Telegram 25.11.2024, 17:410 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 25.11.2024, 17:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года. ВИДЕО
25.11.2024, 17:330 Запрещающие законы мешают жить более чем 65% респондентов ПЛН 25.11.2024, 17:260 Избившая полицейского ногами псковичка предстанет перед судом 25.11.2024, 17:230 Оформленный мошенником кредит на псковскую пенсионерку требуют признать недействительным 25.11.2024, 17:190 Как псковичи праздновали День матери в соцсетях
25.11.2024, 17:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 ноября 25.11.2024, 17:080 Концерт к 20-летию коллектива V.V. and BanD пройдет в Великих Луках 25.11.2024, 17:011 Николая Козловского наградили за вклад в организацию оказания помощи военным 25.11.2024, 16:550 Чемпионат и первенство Пскова по карате собрали более 300 участников
25.11.2024, 16:460 Победительница мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту в программе «Железные люди». ВИДЕО 25.11.2024, 16:410 Псковскую молодежь приглашают на мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству 25.11.2024, 16:310 До +5 градусов ожидается 26 ноября в Псковской области 25.11.2024, 16:260 У бизнеса на 20% вырос спрос на деловые услуги — исследование
25.11.2024, 16:150 Т-банк предупредил о возможных проблемах с платежами и переводами в приложении 25.11.2024, 16:110 Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области 25.11.2024, 16:030 Ростовский симфонический оркестр даст концерт в Пскове 25.11.2024, 15:590 «Дневной дозор»: Нужны ли фермерские рынки в Пскове?
25.11.2024, 15:470 Великолукский суд рассмотрит жалобу на штраф за неуплату экологического сбора 25.11.2024, 15:340 Совет молодых литераторов Псковской области отметит первый день рождения 25.11.2024, 15:310 Церемония вручения премии «Радиомания-2024» прошла в Москве 25.11.2024, 15:290 Денис Иванов: С фермерскими хозяйствами надо разговаривать
25.11.2024, 15:220 Псковичка похитила два шампуня из-за финансовых трудностей и ответит в суде 25.11.2024, 15:180 Тренер Софья Колоскова: Без семьи нет поддержки 25.11.2024, 15:140 ЦБ не будет продлевать отдельные меры поддержки банков на 2025 год 25.11.2024, 15:130 В Великих Луках за год выявили 22 нарушения при реализации нацпроектов
25.11.2024, 14:351 Пскович случайно убил свою сожительницу из-за громкого пения 25.11.2024, 14:220 Пищеблок областного центра семьи в Пскове отремонтировали по решению суда 25.11.2024, 14:160 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пыталово 25.11.2024, 14:140 Дед Мороз и Снегурочка выступят в Пскове на ледовом шоу 
25.11.2024, 14:060 В РФ число детей с сахарным диабетом первого типа за 10 лет возросло в два раза 25.11.2024, 13:550 Более трех миллионов рублей «подарили» мошенникам доверчивые псковичи 25.11.2024, 13:480 «Обнаружена недопитая кружка вина»: в краже из магазина в Великих Луках подозревают продавца  25.11.2024, 13:420 Тренер по пилонному спорту из Пскова: Я всегда поддерживаю стремление коллег к развитию
25.11.2024, 13:280 Псковская область заняла 46 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ 25.11.2024, 13:260 Жилой дом горел в Палкинском районе из-за неисправности печи 25.11.2024, 13:140 Борт «Азимута» с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске 25.11.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав
25.11.2024, 12:591 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024, 12:505 Штрафы за парковку на зелёной зоне предложено увеличить в Псковской области 25.11.2024, 12:490 Борьба с гололёдом в Великих Луках: городские службы приступили к обработке улиц 25.11.2024, 12:450 Каравай пекут в Пскове на профессиональном конкурсе
25.11.2024, 12:390 Николаю Кузьмину* не удалось оспорить штраф за нарушение закона об иноагентах 25.11.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года 25.11.2024, 12:250 Семь человек пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе 25.11.2024, 12:130 «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав
25.11.2024, 12:120 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 ноября 25.11.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с победительницей мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту 25.11.2024, 11:530 Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика 25.11.2024, 11:430 ДТП в Пскове на дамбе мешает движению. ВИДЕО
25.11.2024, 11:320 Объявить Год рядовых членов партии предложили на совещании первичек «Единой России» в Пскове 25.11.2024, 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024, 11:130 Александр Котов о возвращении Ирины Толмачёвой: Такой депутат для Собрания очень важен 25.11.2024, 11:030 Прокуратура помогла великолукским медикам получить зарплату за допнагрузку
25.11.2024, 10:510 Директор рассказала о росте зарплат в Псковском музее 25.11.2024, 10:401 Спрос на транспортников в Псковской области вырос на 48% 25.11.2024, 10:340 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года 25.11.2024, 10:240 «Земля Псковская»: итоги работы музея-заповедника подводят на конференции
25.11.2024, 10:170 За звание лучшего рэпера Пскова поборются 16 исполнителей 25.11.2024, 10:080 Победительница мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту станет гостем программы «Железные люди» 25.11.2024, 10:070 Картинная галерея и Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной 25.11.2024, 09:530 Два человека пострадали во время пожара в Островском районе
25.11.2024, 09:520 Суд Москвы признал Минздрав виновным в подложной регистрации антибиотика 25.11.2024, 09:440 Систему освещения запустили на Сиреневом бульваре в Пскове 25.11.2024, 09:310 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности 25.11.2024, 09:220 Ищут давно, но не могут найти: дефицит кадров - 2024. ЛОНГРИД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru