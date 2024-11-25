Общество

11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев зафиксировали в Псковской области этой осенью

11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев с начала действия новых требований Европейского союза управлением Россельхознадзора зафиксировано в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Новые требования вступили в законную силу с 16 сентября 2024 года

В пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ в Псковской области, специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля выявили 11 случаев нарушения при вывозе собак с территории Российской Федерации в страны Европейского союза: Латвию и Австрию.

В ходе документарного контроля должностными лицами ведомства было установлено невыполнение требований Имплементирующего Регламента Комиссии ЕС 2024/1130 от 19 апреля 2024 года. У всех перевозимых домашних питомцев отсутствовали лабораторные анализы на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выданы акты о возврате животных.