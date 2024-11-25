Общество

Вступительные экзамены по физике станут обязательными для инженерных вузов

Для поступления на инженерные специальности в российские вузы абитуриенты с 2026 года будут сдавать обязательные вступительные экзамены по физике. Это следует из правительственного плана мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ответственным ведомством за исполнение этого распоряжения правительство утвердило Министерство науки и высшего образования.

«Введено обязательное вступительное испытание по физике при приеме на все инженерные направления подготовки (специальности) высшего образования. Срок исполнения 2026 год», - говорится в плане.

Также к 2027 введут обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике, физике, химии и биологии, при приеме на направления подготовки (специальности) высшего образования в области образования и педагогики