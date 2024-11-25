Общество

Россияне отдают быт на аутсорс

Не так давно большинство россиян были не готовы делегировать специалистам домашние дела. Это происходило в силу разных причин — многие не привыкли тратить деньги на такие услуги и доверять посторонним свои обязанности по дому, или просто не задумывались о том, что есть специалисты, которые могут взять на себя часть домашней рутины. Сегодня ситуация меняется. Все больше людей считают разумным платить за работу по дому, потому что это позволяет освободить время для более приятных и важных задач. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе «Авито Услуги».

Так, в октябре 2024 года спрос на клинеров в Москве вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще поручать профессионалам наведение чистоты стали не только жители столицы — в Челябинске интерес к таким услугам увеличился на 86%, в Волгограде — на 74%, а в Рязани — на 70%. Согласно результатам исследования Авито Услуг, каждый пятый (18%) россиянин заказывает уборку у профессионалов.

Помощница по хозяйству — больше не атрибут роскошной жизни. Эта установка осталась в прошлом. Отдавать быт на аутсорс — сегодня осознанный выбор заказчиков. Зная, сколько стоит их время, россияне могут рассчитать, на что лучше потратить этот ресурс. Часто оказывается, что самостоятельно заниматься домашней рутиной с экономической точки зрения нерационально, выгоднее поручить эту задачу профессионалам.

Один из ключевых факторов роста спроса на таких специалистов является цифровизация сферы услуг: онлайн-платформы позволяют быстро найти проверенного исполнителя на любую задачу: заказать уборку, найти догситтера, сантехника, мастера по ремонту сегодня можно за пару кликов.

Как считают эксперты Авито Услуг, большую роль играет и укрепление тренда на осознанное потребление. Речь идет не только об отказе от лишних вещей, но и о бережном отношении к личному времени и стремлении использовать его рационально.

«Россияне начинают чаще обращаться к специалистам не только за помощью по хозяйству. Быстро развивается премиальный сектор услуг, которые дают возможность заказчикам снять с себя часть рутинных задач, — растет спрос на шоппинг-ассистентов, дизайнеров интерьеров и организаторов мероприятий. Все эти специалисты помогают заказчикам сэкономить время, и люди готовы платить за это. Например, в октябре 2024 года интерес россиян к организации праздников увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост спроса на подготовку и проведение мероприятий зафиксирован в Екатеринбурге (+104%), Краснодаре (42%) и Новосибирске (+132%). А спрос на дизайн интерьеров в III квартале 2024 года вырос на 80% год к году», — рассказал руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Сёмочкин.