Общество

День морской пехоты России отмечают 27 ноября

День морской пехоты отмечается 27 ноября в память о создании первого полка морских солдат по указу Петра I 27 ноября 1705 года.

Первыми высаживать десант с кораблей начали англичане в 1664 году. В русской армии команда морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». После успешных боев со шведами Петр I решил создать целый полк на основе морских команд Балтийского флота.

Команды морской пехоты подчинялись командирам кораблей, после военных кампаний объединялись в батальоны и несли караульную службу на базах. В 18 веке морская пехота несколько раз реорганизовывалась, ее основной задачей были десантные операции. Морские пехотинцы участвовали в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов и Средиземноморском походе адмирала Федора Ушакова 1798-1800 годов.

В 1810 году был сформирован морской гвардейский экипаж, который участвовал в Отечественной войне 1812 года. Он выполнял функции морской пехоты, наводил переправы и разрушал переправы противника. В 1813 году части морской пехоты были переданы в армейское ведомство и утратили связь с флотом. В 1911 году был разработан проект создания пехотных частей в основных базах флота, которые подразделялись на сухопутные и морские.

В Советской России морская пехота как особый род сил Военно-морского флота была сформирована в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны было сформировано 19 бригад, 13 полков и свыше 70 батальонов морской пехоты (около 100 тысяч человек). Морские пехотинцы участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Заполярья, Сталинграда, в войне с Японией.

За героизм в годы войны десятки соединений морской пехоты были удостоены гвардейских званий и почетных наименований, десятки тысяч награждены орденами и медалями, более 150 получили звание Героя Советского Союза.

В 1956 году подразделения морской пехоты были расформированы, но в 1963 году вновь сформированы на Балтийском, Тихоокеанском, Северном и Черноморском флотах. Современная морская пехота ведет боевые действия в составе морских десантов и обороняет побережье, оснащена автоматическим стрелковым оружием, танками, артиллерией, противотанковыми и зенитными установками, бронетранспортерами. Войска морской пехоты входят в состав всех флотов России и Каспийской флотилии, пишет calend.ru.

Морские пехотинцы сражались в Бородинской битве, Крымской войне, громили немецко-фашистских захватчиков, воевали в Анголе, Вьетнаме, Сирии, Египте, Гвинее, Афганистане и других странах. Морская пехота считается одной из лучших боевых единиц российской армии, девиз: «Где мы — там победа!». В праздник проводятся марши личного состава, показательные выступления и возложение цветов.