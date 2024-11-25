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Общество

Начался ретроградный Меркурий: почему его все боятся

26.11.2024 20:19|ПсковКомментариев: 0

Оптическая иллюзия не первый год пугает людей. Астрологи уверены, что феномен сильно влияет на жизнь. Но у ученых нет никаких доказательств.

Меркурий
Фото здесь и далее: hi-tech

С 26 ноября по 15 декабря пройдет последний в 2024 году период ретроградного Меркурия. Многие воспринимают его как время неудач и сбоев, но так ли это на самом деле?

По словам ученых, феномен — это иллюзия, которая появляется из-за разной скорости движения объектов Солнца. Человеку на Земле кажется, будто Меркурий следует в противоположную от обычной сторону. Однако астрономическое явление не связано с реальным изменением траектории. Меркурий ближе всех находится к Солнцу, его год длится всего 88 земных дней. Из-за этого он три-четыре раза в год обгоняет нашу планету, что вызывает ретроградные периоды. В 2024 году такие фазы уже были в апреле и августе, и вот теперь наступает третий этап, рассказали в источнике.

 


Ретроградный Меркурий наглядно

 

Современная популярность этого явления началась с интернет-бума в 2000-х. Сегодня оно стало мемом, который связан с технологическими проблемами и жизненными неудачами. Люди объясняют срыв планов, ошибки в документах и поломки устройств влиянием этой планеты. Этот феномен стал частью массовой культуры благодаря социальным сетям, где обсуждения о «неправильных» контрактах, опозданиях или «токсичных» коммуникациях часто иронично связывают с движением планеты.


Расположение Меркурия

Периоды, связанные с иллюзией движения планеты, астрологи ассоциируют с ошибками в коммуникации, заминками в работе транспорта и сбоем техники. Они постоянно предупреждают, что в такие циклы можно столкнуться с какими-то проблемами. По их словам, в это время стоит отложить важные дела, сделать резервные копии данных и проверить свои планы. Однако положения из заявлений, связанных с ретроградным Меркурием, можно применять в любой период.

Например, людей, которые верят в эзотерику, предостерегают от заключения крупных сделок без тщательной проверки всех условий и от срочных дорогих покупок вроде недвижимости или автомобиля. Однако изучать все нюансы нужно всегда, не только во время ретроградного Меркурия. Такой подход позволяет избежать различных проблем и не попасться на уловки мошенников.

Чтобы меньше беспокоиться из-за возможных неприятностей, о которых рассказывают в соцсетях, больше отдыхайте и уделяйте внимание восстановлению энергии. Если необходимо расставить какие-то приоритеты в жизни, чаще проводите время наедине с собой.


Гравитационное поле Меркурия

В следующем году жители Земли снова смогут наблюдать иллюзию, связанную с планетой. Такие периоды пройдут три раза. Иллюзию можно будет наблюдать с 15 марта по 7 апреля, с 17 июля по 11 августа, а также с 9 по 29 ноября.

Теги: #ретроградный Меркурий
Источник: Псковская Лента Новостей
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