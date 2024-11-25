Общество

Делегация Псковского колледжа искусств провела мастер-классы и концерт в Палкинском районе

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова посетила посёлок Палкино в рамках Всероссийской акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообищилв руководстве колледжа.

Фото здесь и далее: Колледж искусств имени Николая Римского-Корскова

В рамках мероприятия были проведены мастер-классы по хореографии, фортепиано, гитаре, сольфеджио и художественным дисциплинам для учащихся Детской школы искусств. Мастер-классы провели преподаватели колледжа искусств Татьяна Васильева, Виктор Иванов, Георгий Гребень, Ирина Галковская, Зинаида Петрова и Константин Зинин.

В концертном зале школы состоялся концерт студентов и преподавателей колледжа. В концерте приняли участие учащаяся Детской музыкальной школы колледжа искусств София Семёнова (гобой), Евсевий Селиверстов и Нина Селиверстова (гусли звончатые), Ксения Евдокимова (гитара), Софья Новоселова и Анна Сергеева (фортепиано), Богдан Редько (саксофон), концертмейстер Татьяна Семёнова и ведущая концерта Дарья Кучеренко.

Поездка в Палкино является продолжением ежемесячных гастролей творческих коллективов и солистов колледжа искусств по городам и посёлкам Псковской области в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные».