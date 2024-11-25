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Общество

Исследование определило истинные желания мужчин и женщин на свидании

27.11.2024 10:55|ПсковКомментариев: 0

Думая об идеальном свидании, большинство российских женщин хотят провести его в ресторане, а мужчины предпочитают прогулку по городу или парку, посчитали аналитики сервиса для знакомств Mamba.

«Большинство россиян уверены в том, что успех первого свидания сильно зависит от его локации. Так, 77% женщин и 72% мужчин отмечают, что место может скрасить романтическую обстановку или, напротив, все испортить. Дамы мечтают об уютном ресторане или кафе - такой вариант нравится 75% опрошенных. А мужчины предпочитают что-то более активное: 60% выбирают прогулку по городу или парку», - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3 640 россиян старше 18 лет из городов-миллионников, учитывался множественный выбор вариантов ответа.

В свою очередь треть женщин с удовольствием пошли бы на мастер-класс или сыграли в бильярд. Эту идею разделяют 22% мужчин. Кино тоже популярный вариант - его выбирают около четверти опрошенных. Анти-лидерами стали концерты и фестивали. Отмечается, что каждый третий мужчина не прочь пригласить девушку к себе домой уже на первое свидание, при этом лишь 6% женщин готовы на такой смелый шаг. Дамы предпочитают проводить первые встречи «на нейтральной территории», пишет РИА Новости

Что касается бюджета для первого свидания, то почти треть мужчин и женщин планируют потратить примерно одинаковую сумму - от 2 до 4 тысяч рублей. Чуть больше 20% рассчитывают уложиться в 1-2 тысячи, а 16-17% могут позволить себе потратить 4-8 тысяч. При этом свидание за более чем 10 тысяч планируют только 7-8% респондентов.

По подсчетам аналитиков, каждый второй считает, что идеальный день для первого свидания - это выходной. На втором месте пятница: ее выбрали четверть женщин и 20% мужчин. А вот понедельник для свиданий не рассматривает почти никто. Время суток тоже имеет значение: почти 70% россиян выбирают вечер, а около четверти предпочитают день. Утренние свидания не вдохновляют практически никого.

Теги: #свидание
Источник: Псковская Лента Новостей
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