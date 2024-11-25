Общество

Увеличение доходов территориального ФОМС обсудили на бюджетном комитете Собрания

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год рассмотрели депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Бюджет фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам на 2025 год составляет 12 млрд 711 млн 205 тысяч 800 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов - 13 млрд 698 млн 560 тысяч 900 рублей и 14 млрд 627 млн 462 тысяч 700 рублей соответственно.

Дефицит бюджета фонда в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов не планируется.

Доходы бюджета фонда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформированы: за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, прочих неналоговых поступлений.

Доходы бюджета фонда направляются на:

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.

Доходы ФОМС в следующем году запланированы на 15% больше показателей текущего года. Расходная часть бюджета увеличится более чем на 1,5 млрд рублей. Основная статья расходов бюджета территориального фонда ОМС связна с реализацией базовой программы медицинского страхования – на эти цели в бюджете предусматривается 97,4% от общей суммы.

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Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил статус самозанятых по отношению к ФОМС.

«Какой статус имеют самозанятые? Их количество с каждым годом только растет, и нам необходимо до конца понять их статус», – сказал Александр Братчиков.

Докладчик ответила, что, по ее мнению, так как самозанятые не платят подоходный налог, в рамках фонда они считаются неработающими.