Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Освободители Европы»

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Освободители Европы» и рассказать истории о героизме своих предков, сражавшихся за освобождение Европы от нацизма в годы Второй мировой войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Цель конкурса - расширить кругозор граждан России и других стран ближнего и дальнего зарубежья о вкладе Красной Армии в освобождение Европы от нацизма в 1944–1945 годах.

Конкурс проводится в четырех форматах: участники могут поделиться историями о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы, в виде эссе, видеоролика, презентации или рисунка.

Победители будут приглашены на церемонию награждения и получения ценных призов.

Подать заявку необходимо до 30 января 2025 года на сайте конкурса.

Конкурс организован Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.