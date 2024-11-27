Общество

Девять новых новогодних фигур поставят в Великих Луках

В Великих Луках идёт монтаж новогодних уличных украшений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Сегодня, 28 ноября, подрядная организация приступила к установке арок в общественных местах, скверах и парках. В планах установить семь арок, два фонтана, девять новых новогодних фигур.

Кроме того, идет монтаж консолей, которых в этом году будет 194.

«Администрация города просит жителей и гостей Великих Лук бережно относиться к общегородскому имуществу, чтобы новогодние объекты как можно дольше радовали горожан», - обратились в администрации.