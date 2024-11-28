Общество

Кабмин расширил перечень товаров, которые не получится продать просроченными

Правительство России расширило перечень товаров, которые будет невозможно купить по истечении срока годности - касса будет автоматически блокироваться.

Блокировка кассы будет происходить, когда системе в «Честный знак» нет данных о маркировке товара, когда он запрещен к продаже надзорными органами или у него истек срок годности.

С 1 сентября 2025 года будет невозможна продажа ветпрепаратов и велосипедов, с 1 октября - красной и черной икры и безалкогольного пива, с 1 марта 2026 года - корма для животных, с 1 мая - растительного масла и производных, с 1 апреля - консерв, пишет ТАСС.